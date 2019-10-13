Российские туристы назвали самые скучные европейские города

Самый скучный отпуск российские путешественники провели в Хельсинки, Братиславе, Карловых Варах и Мюнхене, выяснили специалисты Aviasales, опросив 1 тыс. пользователей в соцсетях.

За столицу Финляндии проголосовало 30% респондентов. Туристы считают, что «там часто плохая погода, мало достопримечательностей, и за неделю можно соскучиться по дому», передает РИА «Новости».

Еще 25% участников опроса назвали скучным отпуск в Братиславе, где достопримечательности показались им «неинтересными», еда – невкусной, а сувениры – дорогими.

«Прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не удивляйтесь тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей», – приводятся слова одного из туристов.

Еще 15% пожалели об отпуске в Карловых Варах, так как это маленький город с малым числом развлечений. Опытные туристы рекомендуют посетить чешскую здравницу с однодневной экскурсией.

Еще 10% разочаровались в Мюнхене, где «после восьми вечера некуда пойти, кроме пивных баров», а также нет необычных достопримечательностей.

7% заявили, что ждали большего от Варшавы, которая оказалась скучным, серым городом с минимумом культурно-исторических объектов. В то же время другие туристы считают, что столица Польши является хорошей остановкой для дальнейшего путешествия по Европе.

Еще 5% разочаровались в Пизе, где «не на что смотреть, кроме башни». В то же время туристы признают, что город спокойный, симпатичный и значительно дешевле Венеции.

Вильнюс и Минск получили по 4% голосов в рейтинге. В столице Литвы скучно по вечерам и нечем заняться, а в столице Белоруссии «пусто и отсутствует изюминка».

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