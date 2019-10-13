Команда «Мерседес» шестой раз подряд выиграла «Формулу-1»

Команда «Формулы-1» «Мерседес» после Гран-при Японии досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов сезона-2019.

Пилоты «Мерседеса» Вальттери Боттас и Льюис Хэмилтон в воскресенье в гонке набрали 41 очко и стали недосягаемыми для ближайших конкурентов из команды «Феррари», передает РИА «Новости».

Таким образом, «Мерседес» уже 6-й раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Гонку 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Японии выиграл Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 12-м.