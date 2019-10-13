Глава МИД Украины не увидел необходимости говорить с Лавровым

Сейчас необходимость общаться с главой МИД России Сергеем Лавровым отсутствует, заявил его украинский коллега Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, дипломатические службы, «наверное», для того и существуют, чтобы «поддерживать каналы». Однако сейчас украинское внешнеполитическое ведомство «не видит необходимости в поддержании, в развитии этого канала общения».

Пристайко отметил, что сам переговоры с Москвой не ведет, этим занимаются сейчас переговорные команды, например, в Минске, передает «112 Украина» со ссылкой на «Радио Свобода».

Напомним, Пристайко рассказал о планах призвать партнеров ЕС «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

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