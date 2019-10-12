Туск рассказал о предпосылках отказа США от поддержки курдов в Сирии

Европа и трансатлантическое сообщество в целом все больше сокращается и распадается, что является одной из причин отказа США от поддержки курдов в Сирии, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

По его слвоам, Европа на сегодняшний день оказалась «на политическом перепутье», передает РИА «Новости».

«До недавнего времени мы были политическим и ценностным сообществом, которое интегрировалось и расширялось, а сегодня оно начинает распадаться и сжиматься», – заявил Туск.

Он привел в пример Brexit, а также «уход США из многих сфер, как, например, их последнее решение бросить курдов в Сирии».

«Сомнения в отношении переговоров о вступлении (в ЕС) с нашими балканскими партнерами, демонстративное пренебрежение со стороны некоторых наших государств-членов такими фундаментальными принципами, как верховенство права – все это печальная иллюстрация той же тенденции: сужения и распада», – заявил Туск.

Ранее посол Украины в Белграде Александр Александрович заявил, что распад России должен стать целью для всего международного сообщества.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. В тот же день президент России Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом, в ходе которых призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы избежать ущерба урегулированию сирийского кризиса.

США пригрозили Турции жесткими санкциями, однако Анкара заявила, что, несмотря на угрозы с американской стороны, будет продолжать операцию.