Путин призвал Эрдогана не наносить ущерб урегулированию кризиса в Сирии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в ходе которых призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы избежать ущерба урегулированию сирийского кризиса.

Главы государств в ходе беседы отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что президенты обсудили планируемую Турцией военную операцию на востоке от Евфрата.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает, что Турция будет придерживаться постулата о территориальной целостности Сирии.

В субботу Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии, в среду СМИ сообщили, что турецкие войска пересекли границу с САР в регионе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России.