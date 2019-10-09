Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили в администрации турецкого лидера.

«Наш президент обсудил с Владимиром Путиным планируемую военную операцию на востоке от Евфрата, которая внесет вклад в дело мира и стабильности в Сирии и откроет путь процессу политического урегулирования ситуации в стране», – передает РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого президента.

Эрдоган заявил Путину, что для Турции приоритет – это защита прав и интересов народа Сирии.

«Наш президент выразил признательность за конструктивную позицию Российской Федерации в этом процессе», – заявила канцелярия президента Турции.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает, что Турция будет придерживаться постулата о территориальной целостности Сирии.

В субботу Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии, в среду СМИ сообщили, что турецкие войска пересекли границу с САР в регионе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России.

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