Арабские страны пригрозили Турции

Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт по итогам экстренного заседания глав МИД в Каире.

«ЛАГ изучает вопрос о принятии мер политического, экономического характера, а также в сфере инвестиций и туризма против Турции», – приводит его слова ТАСС.

Генсек панарбской организации отметил, что в скором времени лига проведет еще одну встречу для обсуждения практических шагов против Турции.

Также главы внешнеполитических ведомств арабских государств призвали СБ ООН «вмешаться и остановить турецкую агрессию в Сирии».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. На следующий день турецкие войска вошли в сирийский город Телль-Абъяд, а на четвертый день операции – захватили сирийский Рас-эль-Айн.

США пригрозили Турции жесткими санкциями, однако Анкара заявила, что, несмотря на угрозы с американской стороны, будет продолжать операцию.

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