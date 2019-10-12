Зеленский рассказал о шокированной из-за Порошенко Европе

Европейские лидеры и пресса шокированы тем, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил действующий глава украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Порошенко стремится возглавить новый Майдан, однако это его ошибка.

«Вы видели заявления и президента Штайнмайера и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации – они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский отметил, что Порошенко при этом «забывает, что он уже не президент». «Не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит», – уточнил глава украинского государства.

Такое заявление прозвучало в ходе выступления Зеленского после доклада главы Национальной полиции Украины Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Видео опубликовано на странице офиса президента Украины в Facebook.

Напомним, в середине сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ заявила, что в Европе наблюдается усталость от Украины, причина которой заключается в нежелании Киева следовать советам западных партнеров.

Украинский политолог Константин Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что от Украины действительно устали в Европе, так как именно эта страна является камнем преткновения для осуществления глобальных планов Брюсселя, в том числе создания зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока.

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