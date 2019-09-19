Эксперт: Украина мешает строить Европу от Лиссабона до Владивостока

«От Украины действительно устали в Европе. Украина является камнем преткновения для осуществления глобальных планов Брюсселя, в том числе создания зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Так он отреагировал на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд об усталости Европы от Украины.

«Маленькая Эстония высказывает те мысли, которые не могут позволить себе озвучить многие европейские государства относительно Украины», – отметил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью киевским СМИ, что в Европе наблюдается усталость от Украины. Причина такой усталости заключается в нежелании Киева следовать советам западных партнеров, в частности, бороться с коррупцией и засильем олигархов, полагает Кальюлайд.

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко отмечает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не впервые критикует Украину, однако раньше она делала это «более мягко». «И предшественники Кальюлайд тоже были не в восторге от того, что происходит на Украине, начиная с 2014 года. Эстония всегда занимала достаточно взвешенную позицию относительно Украины», – сказал Бондаренко. Он напомнил, что еще весной 2014 года события, происходившие в Киеве, критиковал тогдашний глава МИД Эстонии Урмас Паэт во время телефонного разговора с Кэтрин Эштон (которая на тот момент была верховным представителем ЕС по иностранным делам).

По мнению Бондаренко, Эстония выражает мнение многих европейских стран – Украину воспринимают как препятствие для реализации таких проектов как «Европа от Лиссабона до Владивостока», который упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Речь идет о проектах, которые позволяли бы осуществлять экономическую кооперацию», – отметил Бондаренко. Также напомним о том, что на днях о пользе ассоциации свободной торговли между ЕС и Россией и о желательности установлении зоны свободной торговли – также от Лиссабона до Владивостока – говорил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Другие эксперты полагают, что в заявлении Кальюлайд прослеживаются не общеевропейские, а сугубо прибалтийские интересы. «Думаю, что здесь свою роль сыграло несколько факторов. И отнюдь не самый главный – то, что в Европе восприняли наши аргументы по поводу сущности украинского режима, украинского радикального национализма. В странах Балтии хватает своих радикальных националистов», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Основная же причина, по мнению эксперта, состоит в «определенной ревности» Прибалтики к Киеву. «Слишком много кредитов дается Украине, учитывая, что в ближайшее время прекращаются субвенции странам Балтии со стороны Евросоюза», – отметил Жарихин.

Напомним, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен в январе прошлого года из-за нарушения Киевом согласованных условий. Однако в июне этого года украинский президент Владимир Зеленский встречался с вице-президентом Еврокомиссии (кстати, прибалтом) – Валдисом Домбровскисом, и просил рассмотреть вопрос о транше в 500 млн евро.

На фоне возможной щедрости Брюсселя по отношению к Киеву, к странам Прибалтики евробюрократы проявили строгость: в конце мая Еврокомиссия презентовала проекты бюджетов на 2019 и 2021-2027 годы, которые вызвали возмущение в Таллине, Риге и Вильнюсе. Из-за «Брекзита» ЕС недополучит до 13,5 млрд евро, поэтому бюджет решили сэкономить за счет урезания субвенций прибалтам. «Поэтому, соперника надо несколько принизить, что и произошло», отмечает Жарихин. Вряд ли Кальюлайд сделала такое заявление из каких-то идейных соображений, добавил он.

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