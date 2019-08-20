Макрон написал в Facebook пост о России на русском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным написал в Facebook пост о России на русском языке.

«Россия – очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», – написал французский президент в Facebook.

Он отметил в отношениях Москвы и Парижа «прогресс по многим политическим или экономическим вопросам». «Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией», – добавил он.

В понедельник состоялся визит российского президента во Францию. Переговоры в летней резиденции французских президентов продолжались около трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.

В Кремле назвали переговоры Путина и Макрона позитивными.