На CNN вышел репортаж о советском космонавте Алексее Леонове

Американская телекомпания CNN показала репортаж о советском космонавте Алексее Леонове, который умер на 86-м году жизни.

«Леонов не стал первым человеком на Луне, хотя надеялся на это, но в космической гонке США и СССР ему принадлежит одно из первых мест. 18 марта 1965 года он совершил первый выход в открытый космос, проведя 12 минут за бортом космического корабля «Восход-2». Первому американцу – Эду Уайту – удалось совершить это только в июне того же года», – говорится в сюжете CNN, передает ТАСС.

Также телеканал напомнил об участии Алексея Леонова в программе «Союз-Аполлон» в 1975 году, отметив, что это «был первый случай, когда советские и американские космонавты сотрудничали в космосе».

«Этот полет стал предвестником международного сотрудничества в освоении космоса, которое сейчас воплотилось в Международной космической станции», – отмечено в репортаже CNN.

Напомним, советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге. Причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность.

Соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова выразили в ООН и Роскосмосе.

Также в Кремле рассказали о дружбе Владимира Путина и Алексея Леонова.