Эксперт объяснил рост рейтинга доверия президенту России

На рост рейтинга Владимира Путина прямое влияние оказало его личное участие в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя данные ФОМ, согласно которым рейтинг президента вырос по всем основным показателям. Эксперт отметил, что он мог бы быть еще выше, если бы в стране сейчас шла избирательная кампания.

«В этом году цифры предсказуемо растут после того, как в прошлом году рейтинг незначительно снижался. Тогда повлияла пенсионная реформа. Это было трудное решение. Хотя президент вносил свои коррективы в проект реформы, тем не менее, это отразилось на всех рейтингах, – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. – В большей степени, конечно, реформа отразилась на правительстве, но и на оценках деятельности президента – также. При этом личный рейтинг Путина оставался стабильно высоким».

По словам эксперта, в текущем году пенсионная реформа уже, «что называется пошла», начала работать – и можно было бы ожидать продолжения некоторой негативной волны. «Однако судя по тому, как ведомства это все «вырулили», по тому, как работают Минтруд и Пенсионный фонд, видимо, все идет как надо. В связи с этим рейтинги либо стоят на месте, либо даже чуть-чуть подрастают», – отмечает Кирьян.

«Рейтинг также фиксирует личное участие президента в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Глава государства прибыл на место и оперативно подключил к борьбе с последствиями и губернатора, и Минстрой, и других чиновников, ответственных за ликвидацию ущерба от паводка, за выплаты пострадавшим жителям и так далее. Такие вещи в народе тоже не забываются», – констатировал Кирьян.

При этом политолог отметил: если бы сейчас уже шла избирательная кампания, цифры в рейтинге доверия Путина были бы еще выше, поскольку в момент голосования люди выносят политикам более ответственные оценки, понимая, что от их выбора зависит собственное будущее. «Но пока мы говорим об оценке текущей деятельности главы государства, – и да, показатели логично, потихоньку поднимаются», – заключил он.

Напомним, Фонд «Общественное мнение» в опубликованном в пятницу исследовании «Доминанты. Поле мнений» отметил рост доверия россиян к Владимиру Путину. По данным экспертов, оценка работы президента выросла на 2%, а электоральный рейтинг – на 1%, достигнув отметки в 44%. Безусловное доверие к Путину осталось на прежнем уровне, а вот количество тех, кто «скорее доверяет» главе государства, увеличилось на 2%.

Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева предлагает вообще не слишком пристально следить за небольшими еженедельными колебаниями уровня доверия: «Колебания в пределах 3-4% – вообще в рамках погрешности, на которые еще накладываются сиюминутные события или даже сезонные настроения», – пояснила она газете ВЗГЛЯД. По ее мнению, гораздо важнее и интереснее длительные изменения рейтинга.