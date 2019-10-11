Назначены дата и место прощания с убитой в Саратове девочкой

Прощание с девятилетней Лизой Киселевой состоится в Самаре в воскресенье, 13 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Прощание начнется в 11.30 в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. После появления сообщений о том, что девочку нашли задушенной, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Люди разошлись только утром пятницы.

По информации СМИ, подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Он рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве ребенка и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном.

Жители Саратова сложили стихийный мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку.