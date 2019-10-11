Жители Саратова устроили мемориал у места убийства девятилетней девочки

Жители Саратова сложили стихийный мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку.

Гараж опечатан сотрудниками Следственного комитета. Около него сложена гора из десятков мягких игрушек, цветов и зажженных свечей. В этом месте собираются люди, в том числе ученики школы № 73, в которой училась девочка, а также жители близлежащих домов и приезжие с другого конца города. Некоторые приезжают семьями с маленькими детьми, передает РИА «Новости».

Люди обсуждают шокировавшую их трагедию. Некоторые призывают установить камеры видеонаблюдения в месте, где детям по пути в школу приходится идти мимо гаражей по безлюдным улицам.

Как сообщила в Facebook детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя, мать убитой девочки попросила жителей города относить цветы и игрушки не к подъезду ее дома, а к гаражам, где пропал ребенок.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. После появления сообщений о том, что девочку нашли задушенной, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Люди разошлись только утром пятницы.

По информации СМИ, подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Он рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве ребенка и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном.