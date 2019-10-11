Кузнецова после убийства в Саратове предложила ужесточить наказание за преступления против детей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выразила соболезнования семье убитой в Саратове девятилетней девочки, а также внесла в Госдуму предложение об ужесточении наказания за подобные преступления.

«Ужасающее преступление... Скорбим, соболезнуем родителям, родственникам. Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников!.. Хотя, на мой взгляд, самое жестокое наказание не искупит детских страданий, не вернет ребенка, но, возможно, остановит следующее преступление. Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер», - сказала Кузнецова РИА «Новости».

По ее словам, аппарат уже внес соответствующие предложения в Госудуму. Кузнецова рассказала, что накануне просила ускорить принятие законопроекта, на что ей был дан положительный ответ.

В Саратове накануне было найдено тело девятилетней девочки, которая пропала в среду 9 октября. По данным СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, у которого также есть непогашенная судимость за изнасилование и разбой, подозреваемый признался в убийстве ребенка.