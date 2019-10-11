Иранский танкер у берегов Саудовской Аравии взорвали двумя ракетами

Иранский танкер Sabiti был поражен двумя ракетами примерно в 60 милях (почти 100 километров) от порта Джидда в Саудовской Аравии, заявили в иранской национальной нефтяной компании, которой принадлежит танкер.

Британская The Daily Mail со ссылкой на информагентство Nour, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщает, что экипаж танкера не пострадал, ему удалось остановить утечку нефти в Красное море.

Иранская национальная нефтяная компания заявила, что, вопреки слухам, «на борту судна нет пожара». Там заверили, что танкер находится в стабильном состоянии.

В Саудовской Аравии никак не комментировали сообщения об атаке на иранский танкер. В ВМС США заявили, что американские власти осведомлены об инциденте, но от дальнейших комментариев отказались.

По информации британского издания, иранский танкер, согласно данным слежения, не активировал свой передатчик на протяжении 57 дней. Утверждается, что в последний раз он сообщал о своем местоположении недалеко от порта Бандар-Аббас в Ормузском проливе.

На фоне сообщений об атаке на иранский танкер мировые цены на нефть выросли более чем на 2%. Так, нефть марки Brent росла на 2,3% – до 60,46 доллара за баррель, а WTI – на 2,1%, до 54,69 доллара.

О взрыве на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана, стало известно ранее в пятницу. В Иране считают, что атака на танкер в Красном море могла быть терактом.

В июне в Оманском заливе сразу два танкера стали жертвами диверсионной атаки. Сообщалось, что оба судна были атакованы торпедами.

В июле по требованию Вашингтона был задержан с грузом нефти для Сирии иранский танкер Adrian Darya (бывший Grace 1). В августе танкер под флагом Ирана покинул Гибралтар.