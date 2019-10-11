Иранский танкер взорвался у берегов Саудовской Аравии

Взрыв произошел на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана, неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии, сообщили СМИ.

Как сообщает агентство ISNA, взрыв на танкере иранской компании в Красном море, мог быть терактом. Сообщается также, что после взрыва произошла утечка нефти. Экипаж танкера находится в безопасности, передает РИА «Новости».

Как передает ТАСС, в результате взрыва повреждены два нефтяных резервуара, в настоящее время специалисты изучают место происшествия с целью выявления причины взрыва.

Напомним, в среду госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что нефть с иранского танкера Adrian Darya 1, находящегося под санкциями Вашингтона, выгрузили в Сирии.

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