Помпео заявил о выгрузке иранским танкером нефти в Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что нефть с иранского танкера Adrian Darya 1, находящегося под санкциями Вашингтона, выгрузили в Сирии.

Помпео написал в Twitter, что «нефть из Adrian Darya 1 выгрузили в Сирии, и это доказывает, что Иран врал и Британии, и Гибралтару».

Oil from the #AdrianDarya1 has been offloaded in Syria, proving that Iran lied to the UK and Gibraltar. This terrorist oil will fund Assad’s war and Iran’s sectarian violence. EU members should condemn this action, uphold the rule of law, and hold Iran accountable. pic.twitter.com/4GPZpdYU8b — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 9 октября 2019 г.

Напомним, Помпео уже публиковал фото Adrian Darya 1 у берегов Сирии, заявляя, что судно продает нефть стороннему кораблю.

В июле власти британского Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза (ЕС) против Сирии. В рамках расследования полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и двух членов экипажа.

Через некоторое время власти Гибралтара решили освободить судно. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием – Adrian Darya.

После этого США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста страны, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тыс. долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов.

18 августа Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

В ночь на 19 августа судно покинуло воды Гибралтара. В начале сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер Adrian Darya продал нефть, находясь в море.

При этом в начале сентября сообщалось, что отпущенный из Гибралтара иранский танкер выгрузил нефть в сирийском порту.

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