США ввели санкции против танкера Grace 1 после отказа Гибралтара задержать его

Иранский танкер Adrian Darya (бывший Grace 1), который власти Гибралтара отпустили вопреки требованиям США, внесен в американский санкционный список. сообщил минфин США.

Санкции распространяются и на капитана танкера Ахилеша Кумара, передает РИА «Новости».

Указывается, что танкер перевозит 2,1 млн баррелей иранской нефти, обеспечивая финансовую поддержку Корпуса стражей исламской революции.

По мнению США, деньги, полученные от продажи нефти, тратятся на «распространение терроризма» и «враждебные действия режима».

Тем временем у порта Мерсин к Adrian Darya для транспортировки нефти прибыли несколько турецких судов.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон полагает, что танкер направляется к сирийскому Тартусу, хотя Иран обещал Великобритании, что судно не пойдет в Сирию. Помпео заявил, что «было большой ошибкой доверять» министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который и давал соответствующие гарантии.

Напомним, Гибралтар на некоторое время задержал иранский танкер, но затем отпустил его. При этом Гибралтар несколько раз ответил отказом США, которые настаивали на задержании танкера.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД