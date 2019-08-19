Танкер под флагом Ирана покинул Гибралтар

Воды Гибралтара покидает танкер Adrian Darya (бывший Grace 1), сообщают СМИ.

GBC News указывает, что танкер «после 46 дней в водах Гибралтара» покидает его территорию, передает РИА «Новости».

Как пишет Wall Street Journal, Grace 1 теперь идет под флагом Ирана и называется Adrian Darya.

Напомним, танкер шел под флагом Панамы, когда его задержали. Гибралтар заверил, что самостоятельно принял решение о задержании, хотя озвучивалась информация, что инициатива исходила из Вашингтона.

При этом США действительно требуют задержать танкер, но за последние дни Гибралтар уже дважды им отказал.

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