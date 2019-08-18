Гибралтар повторно отказал США в задержании иранского танкера

Власти Гибралтара отказались удовлетворить запрос США о задержании иранского танкера Grace 1 даже после предоставления Вашингтоном дополнительной информации, говорится в заявлении гибралтарского правительства.

«Министерство юстиции Гибралтара не может запросить [у Верховного суда] требуемый ордер в связи с действующим законодательством Европейского союза и различиями в санкционных режимах, действующих в отношении Ирана в ЕС и США. Санкции ЕС против Ирана, которые действуют на территории Гибралтара, намного уже санкций, применимых в США», – передает ТАСС заявление правительства Гибралтара.

Власти Гибралтара подчеркивают, что 15 августа уже сообщали США о невозможности задержания танкера. 16 августа США предоставили новые данные о том, что танкер и его груз «контролировались Корпусом стражей исламской революции», который признан в США террористической организацией. Однако Великобритания, Гибралтар и ЕС не считают КСИР таковой.

Накануне сообщалось, что федеральный суд округа Колумбия (США) выдал ордер на арест иранского танкера «Грейс-1».

В четверг Гибралтар освободил иранский танкер «Грейс-1», который был задержан в июле с грузом нефти для Сирии по требованию Вашингтона.