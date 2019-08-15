Гибралтар освободил иранский танкер

Власти Гибралтара освободили задержанный летом иранский танкер Grace 1.

Решение об освобождении танкера было принято после того, как США попросили власти страны продлить задержание судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gibraltar Chronicle.

Ранее в четверг в Гибралтаре освободили из-под стражи капитана и трех членов экипажа иранского танкера.

Напомним, танкер, который вез нефть в Сирию, был задержан в июле. В задержании участвовали британские морпехи. Тегеран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством.