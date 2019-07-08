Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.

«Задержание танкера является пиратством. Тегеран решительно отвергает подобные действия, которые ведут к усилению напряженности в регионе», – сказал Мусави телеканалу «Аль-Джазира», передает ТАСС.

Представитель МИД также уточнил, что судно не заходило в чьи-либо территориальные воды.

Ранее в Иране называли задержание танкера «морским разбоем».

Напомним, 4 июля власти Гибралтара по просьбе США задержали перевозивший нефть в Сирию танкер. Российский МИД отреагировал на это с осуждением, расценив как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с задержанием танкера в Гибралтаре.