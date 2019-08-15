Власти Гибралтара освободили капитана захваченного иранского танкера

Власти Гибралтара освободили из-под стражи капитана и трех членов экипажа иранского танкера «Грейс-1» (Grace 1). При этом министерство юстиции США ходатайствовало об аресте иранского танкера.

«Министерство юстиции США запросило арест иранского супертанкера Grace 1 в Гибралтаре за несколько часов до того, как гибралтарское правительство было готово его освободить», – передает ТАСС сообщение генеральной прокуратуры Гибралтара со ссылкой на газету Gibraltar Chronicle.

Как сообщал ранее британский таблоид The Sun, танкер Grace 1 должен быть освобожден в четверг. По словам источников издания, власти заморской территории Великобритании удовлетворены тем, что судно больше не будет следовать в Сирию.

Напомним, танкер, который вез нефть в Сирию, был задержан в июле. В задержании участвовали британские морпехи. Тегеран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством.