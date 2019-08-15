Власти Гибралтара решили освободить захваченный иранский танкер

Задержанный властями Гибралтара иранский танкер «Грейс-1» (Grace 1) в четверг будет освобожден, сообщает британский таблоид The Sun.

По словам источников, близких к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, власти заморской территории Великобритании удовлетворены тем, что судно больше не будет следовать в Сирию, передает ТАСС.

«Нет причины продолжать держать Grace 1 в Гибралтаре, если мы больше не считаем, что оно нарушает санкции против сирийского режима, – заявил источник. – Это как раз тот случай, так что можете ожидать, что завтра [в четверг] оно будет в пути».

Ранее стало известно, что Иран уговорил власти Гибралтара освободить захваченный танкер.

Напомним, танкер, который вез нефть в Сирию, был задержан в июле. В задержании участвовали британские морпехи. Судно шло под флагом Панамы. Иранское внешнеполитическое ведомство назвало задержание танкера в Гибралтаре пиратством.

Сообщалось, что танкер задержали по требованию Вашингтона, но власти Гибралтара уверяют, что решение приняли сами.

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