Иран уговорил власти Гибралтара освободить захваченный танкер

В результате юридических и дипломатических усилий Ирана власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) согласились освободить захваченный танкер Grace 1, сообщают источники.

Танкер должны отпустить в течение двух суток, передает ТАСС со ссылкой на «Голос Исламской республики Иран».

Напомним, танкер, который вез нефть в Сирию, был задержан в июле. В задержании участвовали британские морпехи. Судно шло под флагом Панамы. Иранское внешнеполитическое ведомство назвало задержание танкера в Гибралтаре пиратством.