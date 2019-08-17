Суд в США выдал ордер на арест освобожденного Гибралтаром иранского танкера

Министерство юстиции США сообщило, что федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера «Грейс-1» (Grace 1).

Согласно документу, «нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в 995 тыс. долларов США, подлежат конфискации в связи с нарушением [американского] закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также [обвинениями в] банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма», передает ТАСС.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил получение запроса от США о конфискации иранского танкера, однако заявил, что принял решение об освобождении судна.

В четверг Гибралтар освободил иранский танкер «Грейс-1», который был задержан в июле с грузом нефти для Сирии. В МИД Испании заявляли, что танкер был задержан по требованию Вашингтона. Иран назвал задержание танкера пиратством.

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