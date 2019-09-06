Отпущенный из Гибралтара иранский танкер выгрузил нефть в сирийском порту

Иранский танкер, который был задержан в Гибралтаре по запросу США в июле, выгрузил находившуюся на его борту нефть в сирийском порту.

Как сообщает интернет-портал Middle East Eye со ссылкой на собственные источники, танкер Adrian Darya 1, ранее носивший название Grace 1, выгрузил 55% своего груза нефти в одном из портов Сирии поздно вечером в четверг, передает ТАСС.

Напомним, 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1 с грузом нефти для Сирии по требованию Вашингтона.

15 августа Гибралтар освободил иранское судно, и танкер покинул воды пролива. После этого США внесли его в санкционный список.