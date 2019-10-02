Помпео опубликовал фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал в соцсетях фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии и заявил, что судно продает нефть стороннему кораблю.

Помпео написал в Twitter: «Несмотря на обещание главы МИД Ирана Зарифа, данное Великобритании, о том, что Adrian Darya 1 не будет доставлять нефть в Сирию, сейчас он передает нефть у берегов Сирии».

«Призовет ли мир к ответственности Иран, если эту нефть в результате доставят в Сирию?», – добавил он.

К сообщению прикреплена фотография, на которой видны два судна, стоящие рядом друг с другом недалеко от города Банияс в САР, где находится нефтеперерабатывающий завод.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 октября 2019 г.

Между тем министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что страна усилила меры безопасности своих нефтяных объектов, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что все страны вокруг Персидского залива обладают достаточной мудростью не только не увеличивать трения, но и попытаться снизить трения в регионе», – сказал он, добавив, что Ирану необходимо «всегда быть очень осторожным».

В июле власти британского Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза (ЕС) против Сирии. В рамках расследования полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.

Более чем через месяц власти Гибралтара решили освободить судно. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием – Adrian Darya.

Затем США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тыс. долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов.

Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

В ночь на 19 августа судно покинуло воды Гибралтара. В начале сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер Adrian Darya продал нефть, находясь в море. Он сообщал также, что в данный момент судно пришвартовано у одного из побережий Средиземного моря.

При этом в начале сентября сообщалось, что отпущенный из Гибралтара иранский танкер выгрузил нефть в сирийском порту.

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