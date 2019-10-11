Названа возможная причина взрывов на иранском танкере

Взгляд
11 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
Разделы

Абсурдные требования Украины к Газпрому имеют тайный смысл

На Украине звучат все более странные заявления касательно газового транзитаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Россия обязана предоставить Украине доступ к туркменскому газу, уверены в Киеве. Это не единственное абсурдное требование к России, звучащее в последнее время из «Нафтогаза». Эти странные предложения вряд ли свидетельствуют о том, что руководство украинской компании неадекватно. Что они означают на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам запретят владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
Перейти а раздел…

Турецкое вторжение в Сирию работает на возрождение Османской империи

Османская империя в свое время бесславно рассыпалась – но ее идеи в современной Турции актуальны и по сей деньФото: Public domain
Турецкая операция в Сирии вызвала на Западе возмущение, и это можно объяснить не только гуманитарными соображениями. Территория, на которую вступила турецкая армия, раньше входила в состав Османской империи. Есть целый ряд признаков того, что Анкара лелеет мечты о ее воссоздании. Не исключено, что и вооруженным путем. Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...

Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Не надо путать военный коммунизм с демократией

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надо действовать так, чтобы менты оказались сами виноваты в эскалации насилия – не мы первые начали. На фото в соцсетях будет видно, что полиция нападает на мирных граждан. Так инструктировали берлинских протестантов. Ничего не напоминает? Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    В Сирии началась новая война

    Нацисты шантажируют Украину

    Сколько стоит видимость красивой жизни

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства девятилетней девочки в Саратове
              Украина заявила о скором возвращении задержанных Россией кораблейВ Турции заявили о первом погибшем солдате в ходе операции в СирииОпределены сроки референдума об уменьшении ФранцииСборная России по футболу разгромила шотландцев
              Зеленский выступил против запрета украинцам ездить в РоссиюИранский танкер взорвался у берегов Саудовской АравииНидерланды объяснили отказ от «Голландии»Япония готовится к самому мощному за 60 лет тайфуну
              Порошенко анекдотом ответил Зеленскому на критикуПознер рассказал об отношении к Соловьеву и песне «Вечерний М»Трамп за одно выступление оскорбил полдесятка видных демократовЖенщина вывела за рубеж по подложным документам более 1 млрд рублей

              Главная тема


              Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

              «Давайте честно»


              Зеленский заявил об отсутствии цивилизации в Крыму при украинской власти

              жертва пранкеров


              Вован и Лексус опозорили американского сенатора-русофоба

              «один на один с Россией»


              Эксперт: За отказ дать Донбассу автономию Украину могут выгнать из «Минска»

              Видео

              операция анкары


              Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России

              радикальная оппозиционерка


              Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

              один из символов Майдана


              Друзей Порошенко начинают сажать в тюрьму

              МРК c «Калибрами»


              США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Facebook и цензура


              Анна Долгарева: Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

              Непростая ситуация


              Геворг Мирзаян: Зеленский должен подавить бунт националистов

              Нажать и отменить


              Валерия Касамара: В чем проблема поколения, выросшего в мире «Убера» и доставки еды

              на ваш взгляд


              На вас действовал гипноз Анатолия Кашпировского?

              Названа возможная причина взрывов на иранском танкере

              11 октября 2019, 09:50

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Танкер Национальной иранской нефтяной компании мог загореться у берегов Саудовской Аравии из-за попадания в него двух ракет, сообщили СМИ.

              О возможной ракетной атаке на иранский танкер сообщил телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика компании, передает РИА «Новости».

              Агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу Национальной иранской нефтяной компании сообщило, что ракетный удар стал предположительной причиной двух взрывов на иранском танкере. По сообщению агентства, взрывы произошли в 05.00 и 05.20 по местному времени (04.30 и 04.50 мск соответственно), передает ТАСС.

              Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что на иранском танкере в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. Экипаж танкер находится в безопасности, никто не пострадал. По данным агентства, ситуация на судне после взрыва находится под полным контролем.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............