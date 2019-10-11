Названа возможная причина взрывов на иранском танкере

Танкер Национальной иранской нефтяной компании мог загореться у берегов Саудовской Аравии из-за попадания в него двух ракет, сообщили СМИ.

О возможной ракетной атаке на иранский танкер сообщил телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика компании, передает РИА «Новости».

Агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу Национальной иранской нефтяной компании сообщило, что ракетный удар стал предположительной причиной двух взрывов на иранском танкере. По сообщению агентства, взрывы произошли в 05.00 и 05.20 по местному времени (04.30 и 04.50 мск соответственно), передает ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что на иранском танкере в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. Экипаж танкер находится в безопасности, никто не пострадал. По данным агентства, ситуация на судне после взрыва находится под полным контролем.

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