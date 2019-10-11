«Вертолеты России» решили объединить КБ Камова и Миля

Совет директоров холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) решил объединить АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и АО «Камов» и создать на их основе АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова», сообщили в холдинге.

«Объединение направлено на развитие двух опытно-конструкторских школ – ОКБ Миля и ОКБ Камова, при этом их бренды будут сохранены как самостоятельные, а коллективы обоих КБ вольются в состав НЦВ. Создание Национального центра вертолетостроения также поможет снять административные, правовые и экономические барьеры, затрудняющие сейчас сотрудничество двух конструкторских коллективов», – говорится в сообщении на сайте холдинга.

Там добавили, что работа в формате единой компании позволит оптимизировать работу целого ряда обеспечительных и административных подразделений и создаст условия для беспрепятственного обмена техническими решениями и достижениями, эффективного распределения загрузки между подразделениями и унификации технических стандартов.

«По нашим подсчетам, распределение задач между двумя КБ, а также серийными и авиаремонтными заводами холдинга позволит высвободить суммарно около 15-20% годовой мощности двух КБ, которую можно будет направить на создание технического задела и разработку новой техники», – заявил заместитель генерального директора «Вертолетов России» по научно-технической политике и разработке вертолетной техники Михаил Короткевич, представивший дорожную карту объединения конструкторских бюро на заседании совета директоров.

По его словам, общей задачей КБ станет конкуренция не друг с другом, а с мировыми производителями.

«Экономический эффект от объединения КБ планируется достичь также за счет оптимизации использования общей наземной инфраструктуры и сокращения расходов на выполнение однотипных испытаний. При этом часть высвобожденных средств будет направлена на повышение научно-технического потенциала и привлечение новых конструкторских кадро», – сообщили в холдинге.

Напомним, 5 сентября гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал, что серийное производство новейшего легкого вертолета Ка-62 начнется в 2019 году.