Адвокат попросила передать в ФСБ материалы проверки задержавших Голунова полицейских

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генерального прокурора России передать материалы проверки в отношении полицейских, задержавших журналиста, в Управление «М» ФСБ России.

Бадамшин заявил, что это следует сделать «в целях эффективного и справедливого разбирательства» на фоне «утраты следственным органом доверия» и с учетом широкого общественного резонанса «преступления, расследование которого представляет особую сложность», передает ТАСС.

Защитник пояснил, что жалоба подана на бездействие должностных лиц Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.