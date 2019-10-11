Депортация россиянок из Пакистана остановлена из-за убийства надзирательницы

Депортация трех россиянок, убивших тюремную надзирательницу в Пакистане, остановлена; против женщин возбуждено новое уголовное дело, сообщают местные СМИ.

Газета Dawn со ссылкой на начальника тюрьмы сообщает, что срок заключения россиянок подошел к концу и местные власти уже завершили процедуры для их депортации, передает РИА «Новости».

Однако «теперь их нельзя депортировать, поскольку они должны предстать перед судом за убийство».

Отмечается, что надзирательницу сначала ударили по голове, а потом задушили.

Ранее стало известно, что три российские гражданки, содержащиеся под стражей в центральной тюрьме «Гаддани» (провинция Белуджистан, Пакистан), убили надзирательницу.