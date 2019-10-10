Три россиянки убили надзирательницу тюрьмы в Пакистане

Сотрудники генерального консульства России в пакистанском городе Карачи выясняют обстоятельства убийства надзирателя женской тюрьмы тремя россиянками, которые содержатся там под стражей. Об этом сказано в сообщении российского МИДа.

«8 октября три российские гражданки, содержащиеся под стражей в центральной тюрьме «Гаддани» (провинция Белуджистан, Пакистан), совершили убийство пакистанской надзирательницы. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство России в городе Карачи проясняет обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

В ведомстве пояснили, что три гражданки России были задержаны пакистанскими правоохранительными органами в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. С женщинами также были восемь несовершеннолетних детей. Все они ожидали депортации в Россию.

«По имеющимся сведениям, они являются фанатичными приверженцами идеологии запрещенной в нашей стране террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*) и пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан с целью присоединения к так называемому отделению ИГ «Вилайат Хорасан», – сообщили в министерстве.

Ранее в пакистанской тюрьме был казнен россиянин, обвиняемый в покушении на экс-президента Первеза Мушаррафа.