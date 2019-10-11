Бузова поблагодарила через силу слушающих ее песни людей

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила критикам своей музыки.

Бузовой задали вопрос о том, когда она завершит творческую карьеру.

«Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже», – передает журнал StarHit вопрос одной из «поклонниц» певицы.

Бузова в ответ поблагодарила, что ее слушают «через силу».

«То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное – вызывать эмоции у зрителя», – сказала она.

Напомним, в августе Бузова отличилась сомнительной шуткой на тему войны. В Instagram она опубликовала видео, на котором слизывает остатки пищи с тарелки, заявляя при этом: «Ну вкусно мне! Я блокадница!». Жительница блокадного Ленинграда возмутилась высказыванием бывшей участницы «Дома-2», а мать Бузовой оправдала дочь, заявив, что бабушка Ольги пережила блокаду и многие привычки семья певицы переняла у нее. Сама Бузова извинилась и подчеркнула, что в опубликованном ролике шутила только над собой.