Россия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Шотландии завершился победой российских футболистов.

Матч состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Россия одержала победу со счетом 4:0, пишет «Чемпионат».

Два мяча в ворота соперников забил Артем Дзюба, по одному – Магомед Оздоев и Александр Головин. Кроме того, Головин отдал по голевой передаче и Дзюбе, и Оздоеву.

У сборной России сейчас 18 очков, она идет второй в турнирной таблице группы I. Шотландия с шестью очками оказалась на пятом месте.

Напомним, в группе I шесть команд: России, Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана, Сан-Марино. Лидирует Бельгия, у которой 21 очко. Кипр, находящийся на третьем месте, пока набрал 10 очков.

Сборная Бельгии уже обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы, передает ТАСС.

России для этого достаточно не проиграть в следующем матче сборной Кипра.

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