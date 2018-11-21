Определены соперники сборной России в борьбе за выход на ЧЕ-2020

В отборочном турнире за право выхода на чемпионат Европы 2020 года сборная России по футболу сыграет со сборными Бельгии, Шотландии и еще трех стран.

Всего в группе I, куда определена сборная России, шесть команд: кроме российской сборной это команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана, Сан-Марино. Жеребьевка проводилась в Дублине. Трансляцию жеребьевки вел телеканал «Матч-ТВ».

ЧЕ-2020 состоится в 12 городах 12 стран, в том числе в Санкт-Петербурге.

Напомним, сборная России могла пробиться на ЧЕ-2020 через Лигу Наций, однако уступила шведам и не вышла в финальный раунд нового турнира.