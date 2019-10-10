Зеленский отказался поднимать тему статуса русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не нужно поднимать вопрос о статусе русского языка, так как это раскалывает украинское общество.

«Моя идеология одна: все люди, все направления, все законопроекты, все происходящее в нашей стране может раскалывать Украину, мы должны реагировать на это и это менять. Вы помните, по языковому вопросу начался Донбасс. Зачем сейчас, в нашей стране, которую мы хотим объединить, поднимаем этот вопрос», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что слышать необходимо всех и «как-то объединять».

Перед этим он косвенно подтвердил, что в Донбассе русский язык может получить статус регионального.

«Я знаю, что есть там гуманитарные вопросы, я знаю, что будут вопросы по поводу языка, чтобы они имели региональный статус русского языка. Я думаю, что много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить», – сказал президент Украины.

Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.