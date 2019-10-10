Зеленский отказал Донбассу в автономии

Автономия для Донбасса в законе об особом статусе предусмотрена не будет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается закона об особом статусе, мы не можем в этом законе говорить об автономии. Самое главное говорить, что мы не можем делать, а не то, что мы можем. Я знаю, что есть там гуманитарные вопросы, я знаю, что будут вопросы по поводу языка, чтобы они (жители Донбасса) имели региональный статус русского языка. Я думаю, что много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Он добавил, что смысла обсуждать закон без его текста нет.

Напомним, противники автономии Донбасса считают, что это соответствует «российской идее федерализации Украины», которая якобы усилит влияние Москвы в регионе.

При этом «формула Штайнмайера» предписывает Киеву принять поправку в конституцию Украины. По ней органы власти Донбасса должны быть наделены автономией.

Зеленский в среду заявил, что Украина может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса до Нового года. При этом он утверждает, что у него есть «план Б» по урегулированию, раскрывать который он отказался.

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