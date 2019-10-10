Евродепутаты поспорили о «формуле Штайнмайера»

Согласование «формулы Штайнмайера» стало основной темой дебатов по ситуации на Украине, прошедших вечером среды на пленарном заседании Европарламента в Брюсселе.

Исполнительную ветвь на дебатах представила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. Говоря о «формуле Штайнмайера», она только повторила заявление, сделанное ранее ее пресс-секретарем: в ЕС надеются, что этот шаг приведет к «определенному прогрессу в направлении полной имплементации Минских соглашений», пишет Deutsche Welle.

С критикой «формулы» выступила евродепутат из Латвии Сандра Калниете. Она выразила опасение, что единственной, кто выиграет от реализации этой инициативы, будет Россия, так как, по ее словам, после выборов в Донбассе ополченцы получат «определенную легитимацию». «Это то, что России нужно, чтобы вернуться в международное сообщество», – заявила она.

Польский политик Витольд Ващиковский, выступавший от фракции «Европейских консерваторов и реформистов», заявил, что «формула Штайнмайера» «следует российской идее федерализации Украины путем предоставления автономии регионам, ослабления центрального правительства и усиления российского влияния». Он предостерег от «попадания в еще одну ловушку», якобы подготовленную российскими властями.

Социал-демократ из Эстонии Свен Миксер заявил, что «усилия достичь устойчивый мир в Украине не должны следовать ни желанию вернуться к обычному положению дел с Россией любой ценой, ни усталости от Украины в наших столицах».

Представитель фракции «Идентичность и демократия» из Германии Ларс Берг, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что по итогам договоренностей в Минске за местными выборами в Донбассе должна наблюдать ОБСЕ. По его словам, это позволит сделать голосование свободным и честным. «Еще больше я радуюсь, что эти выборы смогут пройти только тогда, когда войска будут выведены с этих территорий», – отметил Берг, подчеркнув, что твердо поддерживает территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что в ходе обсуждения в Европарламенте вопроса об Украине депутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов объяснил коррупцию в этой стране «российским влиянием».

Напомним, 1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ее согласование. Однако радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Сам Штайнмайер объяснял, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

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