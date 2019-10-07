Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких. Он опроверг влияние российской стороны на содержание формулы.

Он рассказал, что три года назад переговоры не продвигались. «Шаги, которые должны были сделать обе стороны, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего более, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов», – передает его слова «Интерфакс».

У него спросили о роли России в создании этой формулы и действительно ли формула «написана в Кремле», как говорил об этом экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Аргумент меня удивляет, поскольку присутствовал один из представителей тогдашнего президента (Порошенко - ИФ)», – заметил Штайнмайер.

1 октября полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ее согласование.

После этого радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

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