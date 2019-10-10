Европарламент нашел «российский след» в коррупции на Украине

В ходе обсуждения в Европарламенте вопроса об Украине депутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов объяснил коррупцию в этой стране российским влиянием.

Как передает телеканал «360», в ходе слушаний по Украине перед евродепутатами выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Федерика Могерини. При этом ей пришлось выступать в полупустом зале, поскольку эта тема волнует все меньше европейских политиков.

Затем слово попросил ярый сторонник Киева и противник России Александров-Йорданов, представляющий в Европарламенте фракцию Европейской народной партии. Недолго порассуждав о «формуле Штайнмайера» и как она выгодна Москве, парламентарий плавно перешел к теме Украины и действиям киевских властей. Но не удержался и выдвинул очередное обвинение против России.

«Коррупция на Украине – это российский продукт», – сказал болгарин.

Отметим, что ход реформ на Украине ЕС оценивает через призму борьбы с коррупцией. И именно реформы являются ключевым фактором для предоставления Киеву кредитов МВФ.

Напомним, 26 сентября Пентагон заявил, что США намерены оценивать прогресс Украины в борьбе с коррупцией при решении вопроса о предоставлении Киеву военной помощи.

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