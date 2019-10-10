Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США

Украина не является обслуживающим персоналом для американской политики, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.

«При всем уважении к США, мы – не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский отметил, что Киев не хочет терять отношений с США, а стремится укреплять их. «Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе (о выборах – прим. ВЗГЛЯД) только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе, мы не имеем на это никакого законодательного права. Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране», – добавил глава украинского государства.

Президент Украины также предложил привлечь генпрокурора США к расследованию дела вокруг «Бурисмы».

Ранее в четверг Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его давления на Зеленского. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Позже Трамп назвал запуск процедуры импичмента попыткой государственный переворота.

Во вторник сообщалось, что Трамп намерен использовать полиграф для выявления информаторов среди сотрудников Белого дома.

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