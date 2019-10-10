Предложена альтернатива смертной казни в России

Альтернативной мерой для осужденных на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира. Об этом сообщила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты Елена Сутормина.

«С вступлением России в Совет Европы начал действовать мораторий на ее (смертная казнь – прим. ВЗГЛЯД) применение. В качестве замены такого наказания есть пожизненное заключение. То есть получается, что формально смертная казнь есть, но использовать ее нельзя», – напомнила Сутормина, передает РИА «Новости».

Она отметила, что отказ от данного ограничения – это дискуссионный вопрос, так как в случае применения казни и общество, и государство будет вынуждено взять на себя ответственность за лишение человека жизни.

«Да, когда мы читаем про какого-либо извращенца-педофила, который искалечил жизни детей, то трудно здесь удержаться, и часто мы видим мнение, и сами так думаем, что такое существо недостойно жизни. Однако при этом, применяя подобное наказание, мы должны убедиться в том, что не будет ошибки, и мы не казним невиновного», – сказала Сутормина предложив «полную пожизненную изоляцию от всего мира».

«И давать минимум всего, что нужно для жизни», – добавила она.

Напомним, 10 октября отмечается всемирный день борьбы со смертной казнью. Эта дата была закреплена в 2003 году коалицией по запрету высшей меры наказания.

Газета ВЗГЛЯД писала о применении смертной казни в разных странах.