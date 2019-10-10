Житель Петербурга погасил чужие долги ради покупки квартиры

Житель Петербурга выплатил судебным приставам долги хозяйки квартиры, чтобы приобрести ее жилье.

Мужчина заплатил почти 400 тыс. рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости, сообщается на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов.

У собственницы квартиры образовался долг по выплате алиментов на содержание пятилетней дочери, проживающей в детдоме. Кроме того, женщина имела долги по ЖКХ и уплате налогов и уголовный штраф.

Приставы взыскали часть суммы с ее банковских счетов и наложили запрет на продажу имущества.

«Неожиданное препятствие не устроило покупателя, который уже принял решение о приобретении данной жилплощади. Мужчина решил погасить задолженность ради выгодной сделки и внес необходимую сумму на депозитный счет районного отдела», – отмечают в ФССП.

В результате сделка по покупке квартиры состоялась после того, как мужчина погасил все долги собственницы перед приставами.