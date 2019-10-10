Нефть подешевела на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на новостях Минэнерго США о росте запасов сырья в стране за минувшую неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,15% – до 58,22 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,13%, составив 52,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю запасы нефти выросли на 2,9 млн баррелей, тогда как аналитики рынка ожидали роста на 1,4 млн баррелей.

В четверг стартуют очередные двухдневные торговые переговоры между США и Китаем. Аналитики считают, что в случае неудачных переговоров «рыночный пессимизм окажет резкое негативное давление на цены на нефть».

Ранее Минэнерго США спрогнозировало, что цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение.