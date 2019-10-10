В США спрогнозировали снижение цен на нефть

Из прогноза Минэнерго США следует, что цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение.

Отмечается, что до конца года стоимость барреля нефти марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов. Причину таких изменений в министерстве объяснили ростом мировых запасов черного золота, передает РИА «Новости».

В прогнозе ведомства также указывается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель, из-за чего средняя прогнозируемая цена на 2020 год составляет около 60 долларов.

Накануне нефть подешевела на данных API по запасам сырья в США.