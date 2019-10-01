ЕАЭС и Сингапур договорились о зоне свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур подписали в Ереване соглашение о зоне свободной торговли товарами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя договоренность, отметил, что Сингапур стал второй после Вьетнама страной, с которой ЕАЭС подписал подобное соглашение, передает «Интерфакс».

Данное соглашение может позволить компаниям стран-участниц ЕАЭС через Сингапур выходить на другие рынки региона, так как государство является частью АСЕАН, где действует беспошлинная торговля, а также Всеобъемлющего и прогрессивного транстихоокеанского партнерства, в которое входят Япония, Канада и Мексика.

Ранее «Коммерсант» сообщал о планах подписания не только этого соглашения, но и рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром, а также пяти двусторонних соглашений о торговле услугами и взаимными инвестициями.

По данным издания, с момента вступления соглашения в силу беспошлинный доступ на рынки ЕАЭС получат 40% от всей сингапурской товарной номенклатуры, а после нескольких переходных периодов – 87%. Кроме того, в соглашении прописаны правила проведения расследований, разрешения споров, введения мер торговой защиты, правила сотрудничества в таможенном регулировании, экологии, госзакупках и электронной торговле.

Ранее президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев на саммите в Ереване обратились к властям стран ЕАЭС с просьбой ликвидировать торговые барьеры внутри союза.

Также лидеры стран Евразийского экономического союза утвердили концепцию общего финансового рынка.