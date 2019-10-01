Дочь Андрея Миронова стала матерью во второй раз

Советская и российская актриса театра и кино 46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка. Малыш появился на свет в Греции.

О рождении второго ребенка дочь Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой сообщила в своем Instagram. Миронова опубликовала снимок отпечатка ноги ребенка, не раскрыв его пол и имя.

У Мироновой есть 27-летний сын Андрей от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым. Всего артистка была в браке 4 раза. Замуж за отца своего второго ребенка Миронова вышла в 2017 году в Греции.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, что стал отцом во второй раз.