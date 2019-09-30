Сергей Лазарев признался, что год назад вновь стал отцом

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в социальной сети фотографию с двумя своими детьми – сыном Никитой и годовалой дочерью Анной, о существовании которой до сих пор не знали даже коллеги исполнителя.

«Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир: Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!» – написал Лазарев в Instagram.

О дочери Лазарев впервые рассказал в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой в эфире телеканала НТВ.

«Спасибо моей семье, а также Мише и Владу Топаловым, что так согласились на такой публичный разговор на очень личные темы!» – добавил Лазарев.

Обратился певец и к недоброжелателям. «Не судите, да не судимы будете!» – написал он.

Коллеги Лазарева оставляют послания с поздравлениями на его странице.

«Серень, спасибо, что доверился!!! Искренний и настоящий разговор! Крепко обнимаю и жду в гости с детками», – написала Лера Кудрявцева.

«Сереженька, поздравляю, как же я за тебя рад и какой же ты классный!» – написал Игорь Крутой.

«Сереженька, ты прекрасный папа! Счастья и здоровья деточкам!» – пожелала певица Зара.

На странице Лазарева также отписались Ани Лорак, Алексей Воробьев, Maruv, Полина Гагарина, Юлия Савичева, Андрей Разыграев, Лолита, Диана Арбенина и другие.

Старший сын Лазарева Никита Сергеевич родился в 2014 году.

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